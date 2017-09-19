Первое убийство из-за биткоинов совершено в Турции

2017-09-19 11:42 | www.oxu.az | 6

Силы безопасности Турции задержали группу подозреваемых в первом на территории страны убийстве из-за криптовалюты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает турецкий информационный канал NTV.

Жертвой, по информации канала, стал 22-летний молодой человек. Его тело было найдено три дня назад в машине.

Следствие полагает, что после убийства преступники пытались его пальцем разблокировать мобильный телефон и получить доступ к приложению для работы с биткоинами, но не смогли.

Уточняется, что задержанных четверо.

Н.О.