Беларусь принимает участие в Х Конгрессе Всемирной федерации торговых палат

2017-09-19 16:32 | www.trend.az | 4

Белорусская торгово-промышленная палата принимает участие в Х Конгрессе Всемирной федерации торговых палат, который проходит 19-21 сентября в Сиднее (Австралия), передает Белта.

На полях конгресса председатель БелТПП Владимир Улахович провел переговоры с руководителями торгово-промышленных палат России, Украины, Словакии, Монголии, Ирана, Австралии, Австрии, ФРГ, Бельгии, Швейцарии, Новой Зеландии, Дубая (ОАЭ,) Турина (Италия). Состоялись также официальные встречи председателя БелТПП с председателем Всемирного совета по карнетам АТА Руди Болигером и резидентом Конфедерации торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона Джемалом Инаишвили.

Мировой форум руководителей торгово-промышленных палат и бизнес-союзов, на который прибыло более 800 участников из 100 стран мира, является уникальной площадкой для обмена опытом, развития глобальной сети взаимодействия торгово-промышленных палат, обсуждения инициатив, налаживания контактов.

В центре внимания юбилейного конгресса и участвующих в нем руководителей более 200 торгово-промышленных палат - выработка инновационных принципов и стратегий совместной работы в соответствии с глобальными вызовами и изменениями в структуре мировой экономики.