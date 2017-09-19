IFC: Только треть населения Азербайджана имеют банковские счета (версия 2)

2017-09-19 16:34 | www.trend.az | 5

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:02) БАКУ /Trend/ - Только 29 процентов населения в Азербайджане имеют банковские счета, сказал во вторник региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Южному Кавказу Ян ван Бильсен на презентации нового проекта "Электронные и цифровые финансовые услуги". По его словам, аналогичный показатель по Европе и Центральной Азии составляет около 50 процентов. Как отметил ван Бильсен, проект позволит внедрить в стране инновативные модели, которые обеспечат население дешевыми финансовыми услугами. Он добавил, что это особенно актуально для горных районов и сельских местностей, где доступ к финансам бывает затруднен. Проект "Электронные и цифровые финансовые услуги" будет реализовываться в течение трех лет. Цель проекта - предоставить населению современные электронные услуги и упростить процедуры сложных для банковских клиентов финансовых услуг. В рамках проекта банки будут сотрудничать с государственными органами, мобильными операторами, платежными системами, процессинговыми центрами для предоставления различных финансовых услуг через мобильные приложения и интернет-банкинг. (Автор: Азад Гасанли)