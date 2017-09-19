Министр обороны посетил дислоцированные на границе Азербайджана и Армении воинские части

2017-09-19 15:37 | www.apa.az | 4

Руководство Минобороны Азербайджана посетило подразделения ВС республики, дислоцированные в направлении государственной границы с Арменией. Цель поездки заключалась в проверке боеготовности дислоцированных в прифронтовой зоне воинских частей, морально-психологической подготовки личного состава, а также степени обеспечения безопасности гражданского населения на данных территориях.

Как сообщили АПА в Минобороны, министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с личным составом подразделений, несущих боевое дежурство на линии противостояния с врагом в горной местности и в трудных климатических условиях. Главе оборонного ведомства было доложено о текущей ситуации. Проверив надежность, устойчивость и надлежащую организацию защиты госграницы, Закир Гасанов высоко оценил уровень подготовки личного состава. Министр понаблюдал за расположенными в направлении госграницы позициями противника.

Министр обороны поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих, социально-бытовыми условиями. Было отмечено, что подразделения на передовой линии обеспечены питьевой водой, отоплением, ванной комнатой, утепленной кроватью другими необходимыми зимними средствами. Министр обороны дал соответствующие поручения для укрепления линии обороны и повышения боеготовности подразделений. Группа военных была награждена ценными подарками. Также был организован совместный обед.



Затем руководство Министерства обороны посетило села, находящиеся близко к линии соприкосновения войск. Оно встретилось с местным населением, поинтересовалось их проблемами и вопросами безопасности. Жители села заявили, что вместе с армией они готовы выполнить любую задачу. Они выразили удовлетворение в связи с уровнем дисциплины военнослужащих и надежной защитой государственной границы, а также выразили благодарность президенту Азербайджана, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву.