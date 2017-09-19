Велаяти: «Иран не будет вести новые переговоры по ядерной программе»

2017-09-19 15:39 | www.apa.az | 5

«Иран никогда вновь не будет вести новые переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий».

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом, комментируя предложение Франции о новых переговорах по ядерной программе, сказал советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

По его словам, Иран никогда не станет это обсуждать: «Переговоры уже один раз велись. Иран и страны 5+1 провели длительные переговоры и добились положительного результата».

Комментируя предстоящий в Иракском Курдистане референдум, А.Велаяти отметил, что Иран поддерживает территориальную целость всех стран региона, в том числе Ирака: «С уверенностью можем сказать, что проведение в независимом Ираке референдума станет началом раскола страны. Правительство Ирака, Иран и международная общественность против этого».

Он добавил, что если референдум состоится, процесс может перейти и к другим странам: «Ирак превратится в авторитетный круг сионистов и израильтян».

По его словам, американцы стараются ослабить страны региона: «Америка и некоторые Западные страны непосредственно связаны с возникновением напряженности в Сирии. Сионисты вместе с ними создали ИГ и хотели уничтожить Сирию, но им не удалось. Иран и его союзники победили».