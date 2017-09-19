США открыли первую военную базу в Израиле

2017-09-19 11:47 | www.oxu.az | 4

В Израиле в понедельник, 18 сентября, начала работать первая американская военная база.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает DW.

Отмечается, что на базе служат лишь около десятка военных, которые будут отвечать за противоракетную оборону.

По мнению бригадного генерала Цвика Хаимовича, открытие этой базы – четкое предостережение странам, которые могут планировать агрессию против Израиля.

"Это сообщение, в котором говорится, что Израиль лучше подготовлен", - сказал он

Н.О.