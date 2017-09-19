Фуад Поладов болен раком – ВИДЕО

2017-09-19 11:54 | www.oxu.az | 5

Народный артист Азербайджана Фуад Поладов болен раком.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА TV, сейчас известный актер лечится в Национальном онкологическом центре.

Из-за серьезных проблем со здоровьем Фуад Поладов не смог принять участие в открытии нового сезона в Русском драмтеатре. Новый сезон в театре был открыт спектаклем по мотивам пьесы Эжена Ионеску «Церемония». Врачи не позволили Фуаду Поладову прийти на открытие.

Фуад Поладов с января не выходит на сцену. Сообщается, что на его лечение требуется крупная сумма.



А.С.

