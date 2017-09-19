Вышел в свет 43-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

2017-09-19 16:50 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Вышел в свет 43-й том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

«Азербайджану удалось в значительной степени упрочить свои позиции в регионе и в мире. Но что обеспечивает наши успехи во внешней политике? Работа, проводимая внутри страны. Если внутри страны работа поставлена не на должном уровне, то внешняя политика любой страны не может быть успешной. Построенная на прочной основе экономика, социальное благосостояние, развитие, стабильность, единство между народом и властью – вот факторы, укрепляющие наши международные позиции, как страны. Что касается работы, проводимой внутри страны, то, повторяю, я стараюсь и буду стараться, чтобы азербайджанский народ жил хорошо. Чтобы все вопросы в Азербайджане решались. Чтобы проводилась прекрасная работа во всех областях – в социальной, экономической, культурной. Здания, дома, дороги, парки. Эти замечательные дела мы видим в прекрасном облике наших хорошеющих городов».

Эта цитата в 43-м томе многомника «Ильхам Алиев. Равитие – наша цель» взята из выступления главы государства во время его ознакомления с новыми домами, построенными в селе Ени Новрузлу Саатлинского района 1 ноября 2010 года.

Только что вышедший в свет 43-й том многотомника начинается с информации о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией во главе с министром по вопросам Европы Великобритании Дэвидом Лидингтоном. Материалы, вошедшие в издание, охватывают период с октября по декабрь 2010 года.

В новом издании многомника, ответственный за выпуск которого – руководитель Администрации Президента Азербайджана академик Рамиз Мехтиев, собраны материалы о рабочем визите главы государства в Россию, официальном визите в Украину, его участии в Саммите НАТО в Португалии, VII Саммите ОБСЕ в Казахстане, XI Саммите Организации экономического сотрудничества в Турции, а также переговорах, проведенных с главами ряда государств и правительств в рамках этих мероприятий.

На всех встречах и переговорах Президента Азербайджана в центре внимания агрессивная политика Армении, нагорно-карабахская проблема, препятствующая развитию региона, пути решения конфликта.

В книге опубликована информация о переговорах, проведенных главой государства с посетившими с визитом Азербайджан президентами Ирана, России, Казахстана и Туркменистана, договорах, подписанных по энергетическому и ненефтяному секторам.

В 43-м томе многотомника представлены материалы об участии Президента Ильхама Алиева в международных мероприятиях в нашей столице, встречах с высокопоставленными лицами из Турции, России, Германии, Польши, Tуркменистана, Монтенегро, Bеликобритании и других государств, а также авторитетных организаций, посетившими с визитом нашу страну.

Кроме того, в книге собраны материалы о поездках Президента Азербайджана в Сальянский, Сабирабадский, Саатлинский, Имишлинский, Евлахский, Физулинский, Агдамский районы, встречах с представителями общественности, знакомстве с работой по реконструкции в нашей столице, выступления, речи в связи с выполнением программ по социально-экономическому развитию регионов, интервью и заявления средствам массовой информации.

В книгу включены разделы «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке 43-го тома, изданного «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агенства (АЗЕРТАДЖ).