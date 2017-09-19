В Ичери шехер прошла церемония награждения лучших фотографов BakuPhoto 2017 (ФОТО)

2017-09-19 16:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер, в "Зенджирли бина", состоялось открытие фотовыставки и были объявлены победители фотоконкурса BakuPhoto 2017, проведенного Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

В конкурсе принимали участие как профессионалы, так и любители. Конкурс проводился в шести номинациях: "События", "Природа", "Ичеришехер: вчера, сегодня", "Портрет", "Художественная фотография" и специальная номинация "Женщина-фотограф", учрежденная организацией "100 Businesses Woman of Azerbaijan".

Работы, представленные на конкурс BakuPhoto 2017, оценивали участник более 50 международных выставок в 12 странах мира, обладатель множества наград FIAP (Международная федерация художественной фотографии при ЮНЕСКО) фотограф Сянан Алескеров и один из известных фотографов Грузии, главный редактор "Фото Журнала" (первого на Кавказе журнала, посвященного фотографии) Гурам Цибахашвили.

Каждому победителю конкурса был вручен денежный приз, диплом, а финалистам были вручены поощрительные призы.

Полный список победителей:

"Портрет" - Илькин Ягубов, финалисты - Алексей Крапивко, Ариф Алекбер, Эльтач Зейналов, Халид Зейналов, Мехпара Мамедова, Мелек Мирзоева, Эльмар Мустафазаде.

"События" - Лейла Гюльалиева, финалисты - Пярвиз Гасымзаде, Нурлан Бабазаде, Эльмар Азимов, Керим Аббасов, Расул Гулиев, Тофик Бабаев, Турал Рахманлы.

"Художественная фотография" - Виктория Иманова, финалисты - Фарид Абдуллаев, Замин Джафаров, Эльмар Мустафазаде.

"Природа" - Заур Мирзоев, финалисты - Фарид Мамедов, Чингиз Самедзаде, Эльмар Азимов, Илькин Ягубов, Леван Керкулидзе, Вюсала Агаразиева,

"Ичеришехер: вчера, сегодня" - Вугар Ибадов, финалисты - Насирзаде Хейраддин, Лейла Гюльалиева, Натаван Мустафаева, Халиг Валиев, Ильгар Агаев, Сергей Хрусталев.

"Женщина-фотограф" - Лейла Султанзаде.

Выставка открыта до конца октября 2017 года.

Вход свободный.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Эльчин Гулиев)