Генпрокуратура Азербайджана: Каких-либо ограничительных мер в отношении информагентства «Turan» не принимается

2017-09-19 15:57 | www.apa.az | 5

Распространенная некоторыми СМИ информация о проверках в информагентстве «Turan» не соответствует действительности.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что сейчас Следственное управление департамента предварительного расследования налоговых преступлений Минналогов АР ведет следствие. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

«Каких-либо ограничительных мер в отношении информагентства «Turan» не принимается», - отмечается в информации.