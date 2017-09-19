Ученый-историк обратился в Генпрокуратуру России в связи с угрозами со стороны армян

2017-09-19 16:24 | www.apa.az | 6

Как сообщает московский корреспондент АПА, в своем обращении О. Кузнецов говорит, что авторы статей в армянских СМИ, которые скрываются под разными псевдонимами, призывают к открытой расправе над ним. Ученый-историк попросил предотвратить возможную угрозу его жизни и здоровью, а также запретить деятельность экстремистских сайтов «http://voskanapat.info» и «http://www.yerkramas.org» на территории Российской Федерации.

Олег Кузнецов заявил московскому корреспонденту АПА, что увидел эти публикации, когда принимал участие в работе IV Всемирного форума межкультурного диалога, проходившего в то время а Баку под эгидой ЮНЕСКО/ИСЕСКО: «Тогда я воспринял их как глупую провокацию, связанную с моим участием в этом международном мероприятии, на которое не следует обращать внимание. Я был не прав в тот момент, что не дал жесткого отпора: армянское лоббисты восприняли мою вежливость за слабость, после чего решили в очередной (уже третий раз по счету) привлечь меня к ответственности за мою монографию "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии", которая, оказывается, по их мнению, не толь ко разжигает межнациональную рознь, но и наносит серьезные репутационные убытки международному армянскому бизнесу, деятельность которого многие европейские обыватели связывают с финансированием международного армянского терроризма и главного его результата - квазигосударства Арцах, созданного на оккупированных азербайджанских землях Карабаха. Моя монография в переводе на английский язык разошлась в Европе 100-тысячным тиражом, и это обстоятельство взбудоражило всю армянскую диаспору, то повлекло за собой ответные меры с ее стороны. Призывы к физической расправе были предупреждением, своего рода "черной меткой", вслед за которыми последовали более активные действия».

На вопрос об эффективности обращения в Генпрокуратуру России О. Кузнецов ответил так: «Пусть для кого-то мои слова покажутся смешными или наивными, о Россия сегодня - это достаточно сильное демократическое государство с эффективно действующей правоохранительной системой. И когда из-за рубежа, а более точно - с территории Армении - раздаются призывы к физическому насилию над ее гражданами, причем по мотивам политической или социальной вражды, как мы это вижим в статье Гранта Мелика-Шахназаряна, скрывающегося под псевдонимом "Пандухт", то это не может не волновать российские власти, поскольку тем самым нарушаются права и законные интересы российских граждан (не конкретно одного Олега Кузнецова, но вместе с ним еще десятка человек), а ни какая власть не любит открытого проявления неуважения к себе к созданным ей законам. Кроме того, не стоит забывать, что в будущем году в России состоятся президентские выборы, накануне которых будут крайне неудобными разговоры о том, что российские спецслужбы и правоохранительные органы не могут или не хотят обуздать армянский экстремизм в России. Это даст широкий простор для разного рода политических спекуляций, никому ненужных во время избирательной кампании. Поэтому я уверен, что мое заявление будет рассмотрено со всей тщательностью, и на его основании будут приняты самые жесткие меры прокурорского реагирования».