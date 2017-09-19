Delta Telecom получила статус Lenovo Platinum Partner за внедрение IaaS на базе продуктов Lenovo и Nutanix

2017-09-19 12:00 | www.oxu.az | 5

Ведущая телекоммуникационная компания и крупнейший оператор связи Азербайджана - компания Delta Telecom - впервые в нашем регионе получила наивысший статус Platinum Partner от компании Lenovo.

Получение данного статуса стало возможным благодаря успешной реализации двух крупнейших совместных проектов по внедрению IТ-инфраструктуры, а также запуска «Частного облака» - платформы IaaS (Infrastructure as a Service), базирующегося на продуктах Lenovo и Nutanix.

Следует отметить, что компания Nutanix, ведущий производитель на рынке корпоративных облачных вычислений, недавно анонсировала стратегический альянс с Google Cloud. Благодаря этому соглашению Google и Nutanix будут сообща работать над построением и эксплуатацией гибридных решений, совмещающих лучшее из частных облачных архитектур и масштабируемых публичных облачных сред, комбинируя среду Nutanix с Google Cloud Platform (GCP). В основе концепции лежат распределенные вычисления, построенные на базе физических серверов Lenovo. Данная технология уже сейчас позволяет использовать кроссплатформенные решения и поддерживает 4 представленных на рынке гипервизора, режим автоматической миграции виртуальных машин, различные поколения серверов и разные операционные системы. А начиная с I квартала 2018 года корпоративные клиенты, использующие решения Nutanix, смогут осуществлять миграцию между традиционными и облачными приложениями, расширять свои центры обработки данных на GCP и быстро развертывать контейнеры в обеих средах.

Сегодня в вопросах решения сложных ежедневных задач и планирования вычислительных ресурсов IТ-департаментам помогают полная автоматизация и искусственный интеллект, внедренный в программное обеспечение от Nutanix. Кроме того, это полностью автоматизированная система, которая практически не зависит от человеческого фактора. Технология позволяет развернуть ЦОД за несколько часов, сократить капитальные и операционные расходы, упростить управление IТ-инфраструктурой, а также обеспечить максимально возможный уровень безопасности и отказоустойчивости. Новые системы Lenovo Converged серии HX с предустановленным программным обеспечением Nutanix отлично подходят для организации и построения программно-определяемых сред, виртуальных рабочих столов, публичных и частных облаков, систем видеонаблюдения, СУБД и работы с большими данными.

Сотрудничество компании Delta Telecom c такими партнерами, как Lenovo и Nutanix, было высоко оценено соучредителем и главой компании Nutanix Дирашем Пандеем (Dheeraj Pandey), который провел встречу с представителями компании Delta Telecom и азербайджанского офиса Lenovo в рамках конференции Nutanix.Next, прошедшей в июне 2017 года в Вашингтоне. Глава Nutanix высоко оценил готовность Азербайджана к реализации столь инновационных проектов и высказал надежду, что подобное сотрудничество станет стимулом для создания новых решений и компетенций мирового уровня.

«Частное облако», реализованное в Delta Telecom, подразумевает запуск двух кластеров (основного и резервного) на базе продуктов линейки Lenovo Converged HX5500 и не имеет ограничений в плане масштабируемости. Пользователи IaaS получат доступ к порталу с продвинутой и очень удобной системой администрирования, позволяющей самим получать ресурсы и управлять ими внутри частного облака. На данный момент Dalta Telecom осуществляет процесс миграции и кастомизации портала обслуживания для удобства клиентов, после чего услуги сервиса будут предоставляться всем желающим.

«Решение, представленное в Delta Telecom в сотрудничестве с компанией Nutanix, позволило нам создать и предложить заказчикам систему, упрощающую процесс создания современной инфраструктуры для обработки и хранения данных. Нам удалось вывести ее на абсолютно качественно новый уровень производительности, масштабируемости и эффективности, а также сократить сроки окупаемости инвестиций менее чем до одного года», - отметил директор департамента корпоративных продаж компании Lenovo в России и СНГ Павел Зотов.