Абид Шарифов: Ведутся работы по реконструкции канализационной системы Баку

2017-09-19 12:08 | www.oxu.az | 5

«Работы по реконструкции канализационной системы Баку ведутся и будут завершены в течение месяца».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил вице-премьер Абид Шарифов, отметив, что президент Ильхам Алиев выделил «Азерсу» 12 миллионов манатов на эти цели.

По словам А.Шарифова, 9 проектов были конкретно проанализированы и согласованы с соответствующими структурами:

«Работы должны быть завершены до конца следующего месяца, чтобы люди не испытывали затруднений зимой, в дождь и снег».

Э.А.

