Расчленение Ирака подтолкнет к началу нового военного конфликта – Миноброны

2017-09-19 16:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Расчленение Ирака создаст предпосылки для начала нового военного конфликта, сказал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, комментируя проведения референдума о независимости в Курдской автономии Ирака, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Джаникли отметил, что Турция сделает все возможное, для того чтобы воспрепятствовать расчленению Ирака.

«Турция внимательно наблюдает за ходом событий в Ираке», - сказал министр обороны Турции, отметив, что начало нового военного конфликта в Ираке может привести к еще большему хаосу в регионе.

Отметим, что проведение референдума о независимости в Курдской автономии Ирака, запланировано на 25 сентября.

Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани пригрозил войной, если центральное правительство в Багдаде помешает проведению референдума.

Барзани заявил, что подготовка к проведению референдума завершена.

«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать проведение референдума о независимости», - сказал Барзани.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что курдская администрация Ирака пожалеет в случае проведения этого референдума.

«Для Турции приоритетом является целостность Ирака. Решение о проведении референдума о независимости Курдской автономии означает начало распада Ирака», - сказал Эрдоган.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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