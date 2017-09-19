Россия и Индия начали обсуждение проекта новой АЭС

2017-09-19 17:00 | www.trend.az | 5

Россия и Индия начали предметное обсуждение строительства новой АЭС по российскому проекту, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях 61-й генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, передает РИА Новости.

Он отметил, что название площадки для новой АЭС вплоть до города уже называл премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС в китайском Сямэне. Глава Росатома не стал уточнять место, отмечая, что "публично площадку должен называть хозяин".

"Поэтому давайте дождемся официального заявления с индийской стороны, хотя мы уже приступили к обсуждению условий и количества блоков на названной нашими индийскими друзьями площадке",- сказал Лихачев.