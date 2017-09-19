Араз Ализаде: «В Баку возникла проблема с распространением вшей»

2017-09-19 16:33 | www.apa.az | 5

«Ко мне поступают многочисленные звонки в связи с возникшей в Баку проблемой распространения вшей».

Как сообщает АПА, об этом сказал на сегодняшнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Азербайджана депутат Араз Ализаде.

По словам парламентария, поступившие жалобы рассматриваются.

«Я позвонил в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, где мне сообщили, что раньше они на договорной основе обрабатывали препаратами подвалы, мусорные контейнеры. Однако сейчас договора нет. В Минздраве также заявили, что договоров с ними никто не заключал. Далее я отправился в Жилищно-коммунальное управление. Там мне сказали, что Исполнительная власть не выделила средств на эти цели. После этого я посетил ИВ, где мне заявили, что для того, чтобы попасть на прием к главе Исполнительной власти я должен написать заявление. Создается утомительная волокита, это безобразие», - сказал он

.