Названо число азербайджанских студентов, получающих образование в Китае за госсчет

2017-09-19 16:38 | www.apa.az | 5

«За последние 2 года 43 гражданина Азербайджана получили право обучаться за государственный счет в Китае, 41 гражданин Китая – обучаться в нашей стране за счет взаимной стипендии».

Как сообщает АПА, министр образования Микаил Джаббаров сказал, что это возможно на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного министерствами образования Азербайджана и Китая.

Он отметил, что наряду с получением образования, студенты изучают историю, культуру, пути развития страны, что сыграет важную роль в укреплении дружбы между народами.

По словам министра, в Азербайджане в системе образования пересматривается содержание предмета по информатике: «В других предметах применяются специальные программы, направленные на повышение знаний в области информационных технологий. В 2017 учебном году десятки школ, в которых введены обновленные программы в области ИТ, будут привлечены к пилотным программам».

Министр отметил, что проведение в 2019 году в Азербайджане международной олимпиады по информатике делает обязательным выполнение необходимой работы в этой области.