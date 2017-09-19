В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст стюардов

2017-09-19 17:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст стюардов и предоставить им право на льготное социальное страхование.

Это предложил во вторник на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике депутат Муса Гулиев.

По его словам, большинство членов летного и летно-испытательного экипажей гражданской авиации имеет некоторые льготы. «Они имеют льготы в связи со стажем, процентом страхования и размером пенсий. Так и должно быть, поскольку у них тяжелые условия работы. Однако к ним не отнесены стюарды», - сказал депутат.

Гулиев отметил, что данный вопрос был рассмотрен и в министерстве труда и социальной защиты населения, которое также поддерживает внесение изменений в Трудовой кодекс и закон «О пенсиях».

«Потому что у стюардов тоже сложная работа. Они имеют право раньше выходить на пенсию и пользоваться льготным социальным страхованием», - сказал Гулиев.

Кроме того, депутат предложил ускорить принятие законопроекта «Об ограничении потребления табачной продукции». «Необходимо сделать так, чтобы в первом квартале следующего года мы смогли его применить», - сказал Гулиев.

Председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли добавил, что реализация этого проекта достаточно проблематична и сложна. «После вступления его в силу возникнет много вопросов», - сказал Раджабли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)