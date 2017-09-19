Посол: «Китай и Азербайджан рассматривают образование в качестве приоритетной сферы»

2017-09-19 17:01 | www.apa.az | 5

«Китай и Азербайджан рассматривают образование в качестве приоритетной сферы».

Как сообщает АПА, об этом сказал посол КНР в Азербайджане Вей Джинхуа.

Дипломат подчеркнул, что инвестиции в образование всегда окупаются.

«Азербайджан также реализует проекты, направленные на развитие образования, вкладывает инвестиции в эту сферу. Считаю, что это правильная политика. От имени посольства КНР в Азербайджане могу сказать, что я и сотрудники нашей дипмиссии готовы приложить все усилия для развития данной сферы. У отношений между нашими странами блестящее будущее», - отметил он.