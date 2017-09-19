Фуад Поладов: Три месяца назад врачи поставили мне диагноз рак легких

2017-09-19 12:28 | www.oxu.az | 7

«Три месяца назад врачи поставили мне диагноз рак легких. Проблема с голосовыми связками была связана с этим заболеванием».

Как передает Oxu.Az, oб этом АПА заявил народный артист Фуад Поладов.

По его словам, в настоящее время лечение продолжается:

«Я регулярно получаю лечение. Я состою на учете в Национальном центре онкологии. Надеюсь, что в скором времени я смогу выздороветь. Я не собираюсь получать лечение за границей, потому что в Национальном центре онкологии работают самые лучшие врачи и здесь лучшее оборудование. Я верю в наших врачей».

A.C.

