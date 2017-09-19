Прогноз погоды от синоптиков

2017-09-19 12:36 | www.oxu.az | 4

В Баку и на Абшеронском полуострове 20 сентября осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 30-35, в Баку ночью 20-22, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 21-26 градусов тепла.