Ильхам Намиг Кямал, Фатма Махмудова и другие открыли театральный сезон (ФОТО)

2017-09-19 17:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музыкальном театре в Баку состоялось открытие нового, 108-го театрального сезона, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Выступившая на мероприятии заведующая литературной частью театра, заслуженный работник культуры Телли Пянахгызы рассказала об успехах театра в прошедшем сезоне, о задачах, которые коллектив театра ставит в текущем сезоне, и новых спектаклях.

Затем вниманию гостей вечера был представлен спектакль по произведению выдающегося композитора, драматурга, основоположника национального профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли "Ər və arvad" ("Муж и жена").

Главные роли в спектакле исполнили народные артисты Ильхам Намиг Кямал, Фатма Махмудова, заслуженная артистка Нахида Оруджова, актеры Мойле Мирзалиев, Гюльджахан Саламова, Агахан Шарифов, Эльхан Исмаилов, Алимамед Новрузов, Руслан Мурсалов и Фарид Рзаев.

Спектакль прошел с аншлагом.

Отметим, что показом этой постановки в 1910 году была заложена основа театра.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)