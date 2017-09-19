2017-09-19 17:14 | www.trend.az | 4
БАКУ/Trend/ - В Баку произошел сильный пожар на заводе по производству косметики компании Gazelli.
Как сообщили Trend во вторник в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС, пожар произошел на складе указанного завода, который расположен в поселке Шувалан Хазарского района.
Согласно сообщению министерства, пожар продолжался больше часа.
На место происшествия было направлено большое количество живой силы и техники МЧС.
Как сообщили Trend в МЧС, на данный момент пожар потушен.
Информации о пострадавших в результате происшествия пока нет.
(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)