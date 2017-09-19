Шефер: «Надеюсь, встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении обеспечит основу для встречи президентов двух государств»

2017-09-19 17:22 | www.apa.az | 4

«Надеюсь, встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении обеспечит основу для встречи президентов двух государств».

Как сообщает АПА, об этом американский сопредседатель Эндрю Шефер заявил в интервью корреспонденту aysor.am.

Он отметил, что с нетерпеньем ждет встреч с другими сопредседателями и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана: «Соединенные Штаты продолжат активную работу со сторонами в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ. Наша основная политика в установленном формате сопредседателей Минской группы заключается в том, что справедливое урегулирование должно быть основано на международном праве, которое включает Хельсинский заключительный акт и принципы неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов. Однако, несомненно, ответственность за мир, в конце концов, несут президенты Армении и Азербайджана».

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.