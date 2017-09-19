Девушке Аллахверанова предлагали сдать его за вознаграждение – ФОТО

2017-09-19 12:50 | www.oxu.az | 3

Объявление о вознаграждении за поимку или информацию, которая поможет задержать обвиняемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, дополнительно подстегнула жителей Хабаровска найти Анара Алияра оглу Аллахверанова. Притом некоторые пользователи соцсетей решили, что местонахождение молодого человека может быть известно его девушке. А потому начали писать ей с просьбой выдать предполагаемого преступника за долю от обещанного вознаграждения.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Однако все предложения остались без ответа, а вскоре все желающие заработать на поимке молодого человека потеряли последний шанс. Анар Алияр оглы Аллахверанов сам пришёл в Следственный комитет и написал явку с повинной.

Напомним, что в конце августа в результате драки двух мужчин у кафе в центре Хабаровска один из участников получил серьёзную черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице. Погибшим оказался чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчёв. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Отметим, одним из главных вещественных доказательств в деле является видео драки спортсменов.

Н.О.