Китай поставил Азербайджану ИКТ-оборудование (ФОТО) (версия 2)

2017-09-19 17:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Китай передал Азербайджану более 21,5 тысячи единиц ИКТ-оборудования в рамках технической помощи, сказал во вторник министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе церемонии подписания акта приема-сдачи оборудования.

"В рамках проекта технической помощи Китай передал министерствам образования и сельского хозяйства Азербайджана 20 тысяч ноутбуков, 800 интерактивных досок и 800 проекторов", - сказал Джаббаров.

Как отметил посол Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа, общая стоимость поставленного в Азербайджан оборудования составила 11 миллионов долларов.

Далее состоялась церемония подписания акта приема-сдачи ИКТ-оборудования, поставленного министерствам образования и сельского хозяйства в рамках технической поддержки со стороны Китая. Документ подписали министр образования Микаил Джаббаров, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов и посол Китая в Азербайджане Вэй Цзинхуа.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Китаем в январе-августе 2017 года составил 964,68 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 78,8 процента. Китай занимает четвертое место в общем торговом обороте Азербайджана, третьи места - по экспорту и импорту.

(Автор: Анвар Мамедов)