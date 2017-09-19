Минсельхоз Азербайджана посетовал на низкий товарооборот с Китаем

2017-09-19 17:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Товарооборот в сфере сельского хозяйства между Азербайджаном и Китаем по итогам прошлого года составил всего 10 миллионов долларов, сказал во вторник журналистам министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.

По его словам, отношения между двумя странами в аграрной сфере в настоящее время идут по нарастающей, но некоторые проблемы все же сохраняются.

"Основной проблемой является наращивание экспорта и экспортного потенциала азербайджанской сельхозпродукции. Ряд наименований продуктов уже обладает необходимым потенциалом. Сегодня Китай может приобретать у Азербайджана шерсть, фрукты и продукцию виноделия в 2-2,8 раза дешевле, чем импортирует сегодня в других странах", - сказал министр, отметив, что данный вопрос займет основное место в последующих переговорах Азербайджан с Китаем.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Китаем в январе-августе 2017 года составил 964,68 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 78,8 процента. Китай занимает четвертое место в общем торговом обороте Азербайджана, третье место - по экспорту и импорту.



(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)