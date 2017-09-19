Министр: «Некоторые продукты Азербайджан может экспортировать в Китай втрое дешевле»

2017-09-19 17:24 | www.apa.az | 3

«Основная проблема Азербайджана и Китая – это повышение экспортного потенциала в области сельского хозяйства. В настоящее время отношения между Китаем и Азербайджаном в области сельского хозяйства развиваются по восходящей».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов. По его словам, импорт между двумя странами в области сельского хозяйства не превышает 8 млн. долларов, а экспорт - 2 млн. долларов «Мы можем экспортировать в Китай шерсть, фрукты, вино в 2-2,8 раза дешевле. В дальнейшем на переговорах основное место займут эти вопросы».