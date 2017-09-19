Назим Ибрагимов: «Сохранение в силе решения об упразднении ВАК вызывает сожаление»

2017-09-19 17:35 | www.apa.az | 4

«Сохранение в силе решения суда первой инстанции Апелляционной коллегии Верховного суда России об упразднении Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) вызывает сожаление».



Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов. По его словам, они уверены, что руководство ВАК будет до конца защищать свои права: «Кроме того, следует особо отметить, что это решение, принятое в чрезвычайно сложный период международных отношений, категорически несовместимо с духом стратегического партнерства между двумя странами».



В заявлении говорится, что были проведены переговоры на разных уровнях с представителями различных государственных структур России, на отдельных встречах эта тема неоднократно обсуждалась. Также подчеркивается, что азербайджанское государство и общество очень чувствительно относятся к этому вопросу: «Сохранение в силе решения Апелляционной коллегии об упразднении ВАК еще раз подтверждает существование сил, заинтересованных в том, чтобы нанести тень на развивающиеся отношения между Азербайджаном и Россией. Уверены, что решение по ВАК не заставит пасть духом миллионы наших соотечественников, проживающих в России и в других странах, не повлечет за собой ослабление деятельности диаспорских организаций, а, напортив, побудит их еще крепче сплотиться вокруг идей национально-культурного единства, дружбы и сотрудничества между народами. В то же время, надеемся, что суд высшей инстанции, принимая во внимание общественные интересы граждан РФ азербайджанского происхождения, роль ВАК в развитии взаимоотношений между двумя странами, отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией, объединяющие наши народы многовековые традиции дружбы примет справедливое решение в отношении Всероссийского азербайджанского конгресса».