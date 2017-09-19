В Азербайджане детей хотели назвать Оскар Али и Ахмед Зорро

2017-09-19 13:00 | www.oxu.az | 3

«В Комиссию по терминологии при Кабмине поступают обращения о смене имен, правильном написании имен и даче детям имен, не соответствующих нашему языку».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказала зампред Комиссии по терминологии при Кабмине Саялы Садыгова.

Зампред отметила, что в сентябре в центры ASAN xidmət поступали обращения по поводу имен, не соответствующих азербайджанскому языку:

«Например, родители хотели назвать своих детей Оскар Али, Ахмед Зорро и Мишель. Мы не позволили им дать детям подобные имена. Такие случаи происходят от незнания родителями азербайджанского языка.

Имеются правила азербайджанского языка, в соответствии с которыми мы обосновываем причины отказа. Кроме того, некоторые родители хотят назвать своего ребенка Ругаййа вместо Ругия, Джихан вместо Джахан, Асийа вместо Асия, Альяр вместо Алияр, Джемаль вместо Джамал. Они думают, что раз ребенок их, то можно дать ему какое угодно имя».

Э.А.

