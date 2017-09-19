Туристы восхищены азербайджанской музыкой (ФОТО)

2017-09-19 17:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер, у Девичьей башни, прошел концерт “Musiqi Günü”, посвященный Дню национальной музыки, сообщили Trend Life организаторы. Концерт был организован Азербайджанским телевидением, телеканалом Mədəniyyət (Культура) и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

День национальной музыки - 18 сентября, который вошел в историю, так же как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли. В соответствии с указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году - накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора Узеира Гаджибейли, ежегодно 18 сентября отмечается в нашей стране как День национальной музыки.

В концертной программе в сопровождении заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова при Азербайджанском государственном телевидении и радио (художественный руководитель и главный дирижер – Фаиг Садыгов) выступили лауреаты телеконкурсов мугама, солисты Азербайджанского телевидения Гюнай Имамвердиева, Алмаханым Ахмедли, Пярвиз Гасымов и другие. Прозвучали произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Муслима Магомаева, Арифа Мелкиова, Саида Рустамова, Ганбара Гусейнли, Рамиза Миришли, Эльзы Ибрагимовой и других. Ведущим мероприятия был Рахиб Азери.

Концерт вызвал большой интерес не только бакинцев, но и зарубежных гостей, которые выразили восхищение азербайджанской классической музыкой.

(Автор: Вугар Иманов)