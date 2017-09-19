В Азербайджане не исключается возможность выпуска банкнот номиналом в 200 манатов

2017-09-19 17:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не исключает возможность выпуска в будущем банкнот номинальной стоимостью в 200 манатов.

Об этом сказал во вторник Trend первый заместитель председателя ЦБА Алим Гулиев.

Тем не менее, Гулиев добавил, что в настоящее время в правительстве таких обсуждений не проводится.

"Банкноты стоимостью, например, в 500 манатов были бы для нас слишком крупными, однако выпуск банкнот стоимостью в 200 манатов вполне возможен", - сказал он.

В прошлом сообщалось, что правительство рассматривает возможность выпуска денежной купюры достоинством в 200 манатов. Однако на сегодня самой крупной банкнотой, находящейся в обращении, является 100 манатов.

В результате деноминации валюты [в 2007 году состоялся полный переход на новый масштаб цен], проведенной ЦБА, полная замена старых денежных знаков на новые завершилась до 31 декабря 2006 года. С 2007 года в Азербайджане в качестве средств платежа используются только новые денежные знаки, что позволило предотвратить трудности, которые могли бы возникнуть у торговых и экономических субъектов в связи с обращением сразу 19 номиналов.

Сроки эксплуатации денежных купюр составляют 3-5 лет, монет - 20 лет. Сегодня большая нагрузка падает на банкноты в один и пять манатов. Их жизненный цикл составляет 1,5-2 года, так как они в связи с наиболее частым употреблением быстрее деформируются. Поэтому для снижения нагрузки на них и сокращения расходов ЦБА в свое время рассматривалась возможность замены их металлическими деньгами.

(Автор: Азад Гасанли)