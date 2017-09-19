Источник: Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана может состояться 23 сентября - ОБНОВЛЕНО

2017-09-19 17:50 | www.apa.az | 4

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова по нагорно-карабахскому урегулированию может состояться в Нью-Йорке 23 сентября.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространил «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник.

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16:34

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер и другие сопредседатели с 18 сентября всю неделю будут находиться в Нью-Йорке для проведения встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом АПА сообщил американский сопредседатель.

Он не уточнил когда будет проведена встреча.

Отметим, сопредседатели Минской группы ОБСЕ ранее объявили о своем намерении организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19-25 сентября. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров уже дал согласие на встречу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже находится с рабочим визитом в Нью-Йорке для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.