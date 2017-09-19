Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» начнет карьеру боксера

2017-09-19 13:20 | www.oxu.az | 3

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подтвердил, что начнет карьеру профессионального боксера.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что Фердинанд планирует начать карьеру боксера. В течение года бывший футболист выкладывал видео на своей странице в Instagram, где он выполняет различные боксерские упражнения на тренировках. Также англичанин вызывал на бой британских боксеров Энтони Джошуа, Дэвида Хэя и Тони Белью.

Пока неизвестно, когда и против кого проведет свой первый бой 38-летний англичанин, а также станет ли его появление на профессиональном ринге единичным случаем или нет.

Фердинанд будет тренироваться в команде с Ричи Вудхоллом, который работал с олимпийской сборной Великобритании, и с бывшим игроком в регби Мелом Дином. «Я выигрывал титулы, а теперь я нацелился на пояс», - сказал Фердинанд в видеоролике, анонсирующем его решение.

Фердинанд выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2002 по 2014 год и завершил карьеру игрока в 2015 году. В составе МЮ он шесть раз выигрывал чемпионат страны, четыре раза — Суперкубок Англии, дважды — Кубок футбольной лиги, а в 2008 году выиграл Лигу чемпионов. Всего на счету Фердинанда 312 матчей за клуб и 7 голов. В составе сборной Англии он провел 81 игру и забил 3 мяча.

Н.О.