В Сабирабаде при загадочных обстоятельствах скончались брат и сестра

2017-09-19 13:21 | www.oxu.az | 3

В Сабирабаде в течение одного месяца при загадочных обстоятельствах скончались брат и сестра.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, жительница села Гашимханлы Сабирабадского района Асадли Сяма Агшин гызы (2012 г.р.) не проснулась.

5-летнего ребенка доставили в больницу, где выяснилось, что она уже мертва.

По данным, месяцем ранее скончался 13-летний брат Сямы. Сообщается, что он скончался от судороги.

В настоящий момент для выяснения обстоятельств смерти тело ребенка было направлено в Центр патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы города Ширван.

По факту в прокуратуре Сабирабадского района ведется расследование.

Э.А.

