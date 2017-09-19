Генсек ООН на Генассамблее осудил ядерные и ракетные испытания КНДР

2017-09-19 17:36 | www.trend.az | 3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш с трибуны Генассамблеи ООН осудил ядерные и ракетные испытания КНДР, призвал Пхеньян и все страны соблюдать резолюции Совбеза, передает РИА Новости.

"Жизни миллионов людей омрачены страхом из-за провокационных ракетных и ядерных испытаний КНДР", — заявил он.

"Я безоговорочно осуждаю эти испытания. Я призываю КНДР и все государства-члены полностью соблюдать резолюции Совета Безопасности", — сказал Гутерреш, открывая сессию высокого уровня ГА ООН.