Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии новой воинской части в прифронтовой зоне (ФОТО)

2017-09-19 17:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продолжается работа по повышению боеготовности и улучшению социально-бытовых условий личного состава Вооруженных сил, говорится в сообщении минобороны, распространенном во вторник.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новой воинской части в прифронтовой зоне.

Ознакомившись с новым штабом, солдатскими казармами, учебными комплексами, плацем, медпунктом, спортивным городком, а также другими служебными и административными объектами, руководство министерства обороны дало соответствующие указания.