МВД: Информация об освобождении задержанного за кражу футболиста не соответствует действительности

2017-09-19 17:55 | www.apa.az | 5

Как сообщил АПА замначальника пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде, распространенная некоторыми СМИ и в соцсетях информация об освобождении Ниджата Мухтарова не соответствует действительности:

«В следственном отделе Управления полиции города Сумгаит в его отношении было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, он был привлечен к следствию в качестве обвиняемого лица. В настоящий момент Ниджат Мухатров допрашивается следствием. Затем суд рассмотрит представление об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста. Информация об освобождении Ниджата Мухтарова из Управления полиции не соответствует действительности».

Отметим, в распространенной Министерством внутренних дел информации говорится, что в результате проведенных сотрудниками Управления полиции города Сумгаит оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершенных 9 и 15 сентября кражах в целом 695 метров воздушного кабеля связи телекоммуникационного узла на территории города Сумгаит жители города Ниджат Мухтаров, Умидвар Адыгезялов, Агшин Мехдиев и ранее судимый Нрулан Пашаев. Позже было установлено, что они продали украденный кабель в пункт по приему металла, в котором работают жители поселка Иншаатчылар Заур Эюбов и Заур Ильясов.

Задержанный по подозрению в краже Н.Мухтаров является членом футбольного клуба «Сумгаит».

Сегодня некоторые сайты распространили информацию об освобождении Н.Мухтарова.