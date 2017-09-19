МВД распространило фото арестованного футболиста

2017-09-19 13:30 | www.oxu.az | 3

В Сумгайыте задержаны члены группировки, похитившей 695 метров воздушного кабеля связи.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления полиции Сумгайыта были задержаны жители города Ниджат Мухтаров, Умидвар Адыгезалов, Агшын Мехтиев и ранее судимый Нурлан Пашаев.

Отметим, что члены группировки на автомобиле А.Мехтиева отвезли украденный кабель на берег моря, сожгли, а медный сердечник сдали в пункт приема металлолома в Сумгайыте.

В результате оперативных мероприятий сотрудников управления полиции Сумгайыта были задержаны занимавшиеся сбором металлолома Заур Эюбов и Заур Ильясов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Отметим, что один из задержанных – Ниджат Мухтаров – выступает за клуб «Сумгайыт».

Э.А.

