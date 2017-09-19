Вертолет пустил ракету по толпе зрителей на российско-белорусских учениях – ВИДЕО

2017-09-19 13:33 | www.oxu.az | 3

Сразу несколько человек пострадали во время инцидента на белорусско-российских учениях «Запад-2017», проходящих в эти дни на полигоне «Лужский» в Ленинградской области.

По информации местного издания 66.ru, боевой вертолет Ка-52 из-за сбоя выполнил непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» по толпе зрителей, после чего двое человек были госпитализированы.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», - сообщил изданию источник.

О произошедшем свидетельствует видео, снятое очевидцами, однако точная дата инцидента неизвестна. К настоящему времени, видео, размещенное 66.ru на видео-хостинге YouTube уже недоступно.

Из сообщения пресс-службы Западного военного округа следует, что маневры с участием ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 проводились 17 сентября. Экипажи вертолетов «отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха».

Российско-белорусский военные учения «Запад-2017» начались 14 сентября и завершатся 20 сентября. Накануне маневры посетили российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Э.А.

