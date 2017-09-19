Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 100 млн манатов

2017-09-19 17:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 20 сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на сумму 100 миллионов манатов, сообщает БФБ.

На аукцион будет выставлен один миллион ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - до 18 октября 2017 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно новым требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 19 сентября составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)