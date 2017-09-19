Еще 5 финструктур в Азербайджане подписали соглашение с банковским омбудсменом

2017-09-19 17:47 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В течение последней недели четыре азербайджанских банка и одна небанковская кредитная организация подписали соглашения с банковским омбудсменом Азербайджана, сообщил во вторник ответственный секретарь банковского омбудсмена Эльчин Гасанов.
ОАО Kapital Bank, ОАО AFB Bank, ОАО Pasha Bank, ОАО Atabank и НБКО Aqrarkredit подписали декларацию о согласии на рассмотрение обращений со стороны банковского омбудсмена.
По его словам, переговоры с банками по этому вопросу велись уже некоторое время, и юристы финструктур попросили время на то, чтобы ознакомиться с декларацией.
По каким вопросам в Азербайджане можно обратиться к банковскому омбудсмену?
В настоящее время соглашения с банковским омбудсменом Азербайджана подписали 23 банка и одна НБКО.
Омбудсмен рассматривает обращения в течение одного месяца по Баку или двух месяцев за пределами столицы Азербайджана.
Перед тем, как отправить обращение к омбудсмену, физическое лицо должно направить свои претензии в банк в письменной форме. В свою очередь, банк должен в течение 30 дней предоставить этому лицу ответ. К омбудсмену физическое лицо может обратиться в течение 60 дней после получения ответа или же спустя 30 дней с момента направления письма в банк.
Банковским омбудсменом в Азербайджане является Икрам Каримов.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)
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