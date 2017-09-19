Еще 5 финструктур в Азербайджане подписали соглашение с банковским омбудсменом

2017-09-19 17:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В течение последней недели четыре азербайджанских банка и одна небанковская кредитная организация подписали соглашения с банковским омбудсменом Азербайджана, сообщил во вторник ответственный секретарь банковского омбудсмена Эльчин Гасанов.

ОАО Kapital Bank, ОАО AFB Bank, ОАО Pasha Bank, ОАО Atabank и НБКО Aqrarkredit подписали декларацию о согласии на рассмотрение обращений со стороны банковского омбудсмена.

По его словам, переговоры с банками по этому вопросу велись уже некоторое время, и юристы финструктур попросили время на то, чтобы ознакомиться с декларацией.

По каким вопросам в Азербайджане можно обратиться к банковскому омбудсмену? Гасанов также отметил, что число банков, подписавших соглашение с банковским омбудсменом, в дальнейшем еще увеличится.

В настоящее время соглашения с банковским омбудсменом Азербайджана подписали 23 банка и одна НБКО.

Омбудсмен рассматривает обращения в течение одного месяца по Баку или двух месяцев за пределами столицы Азербайджана.

Перед тем, как отправить обращение к омбудсмену, физическое лицо должно направить свои претензии в банк в письменной форме. В свою очередь, банк должен в течение 30 дней предоставить этому лицу ответ. К омбудсмену физическое лицо может обратиться в течение 60 дней после получения ответа или же спустя 30 дней с момента направления письма в банк.

Банковским омбудсменом в Азербайджане является Икрам Каримов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov