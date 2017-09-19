Министерство: При пожаре на складе «Gazelli Group» 10 человек отравились дымом - ОБНОВЛЕНО-2

2017-09-19 18:08 | www.apa.az | 5

Во время пожара на складе завода по производству косметики «Gazelli» 10 человек получили отравление дымом.

Как сообщила АПА руководитель пресс-службы Минздрава Азербайджана Лия Байрамова, пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь.

По ее словам, их состояние оценивается как легкой степени тяжести, никто не госпитализирован.

После оказания первой медицинской помощи все пострадавшие были отпущены домой.

Руководитель пресс-службы «Gazelli Group» Елена Сидоренко поделилась на своей странице в соцсети Facebook информацией о коротком замыкании на одном из складов компании.

«Возникновение пожара от короткого замыкания было предотвращено в течение небольшого промежутка времени. В настоящее время каких-либо проблем нет. Во время инцидента вред здоровью сотрудников компании и находящихся поблизости людей не нанесен. Распространенная рядом СМИ о якобы имевшем месте ухудшении самочувствия некоторых людей не соответствует действительности. Изучаются причины происшествия, идет следствие. Общественности будет предоставлена информация о результатах», - говорится в публикации.

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17:38

Пожар, начавшийся на складе завода по производству косметики «Gazelli Group», был потушен в 17:00.

Как сообщили АПА в МЧС, в операции по тушению пожара приняли участие личный состав и техника Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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17:35

В связи с пожаром на складе завода по производству косметики «Gazelli» на место происшествия прибыли 4 бригады скорой помощи.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства здравоохранения, на месте была оказана помощь 7 человекам, отравившимся дымом.

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16:42

В Баку на складе завода по производству косметики начался пожар.

Как сообщили АПА в Государственной противопожарной службе МЧС, на складе завода по производству косметики «Gazelli» начался пожар. В настоящее время пожарные принимают все меры по тушению огня.