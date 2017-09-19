Боевики ИГ совершили ожесточенное нападение на сирийские войска

2017-09-19 13:50 | www.oxu.az | 3

Террористы группировки ИГ совершили ожесточенное нападение на позиции правительственных сил Сирии в провинции Хама, передает Oxu.Az со ссылкой на TerrorEvent.

Нападение произошло к северу от города Хама и стало самым большим в регионе с марта текущего года. Несколько групп террористов атаковали правительственные деревни.

Отметим, что провинция Хама входит в зоны деэскалации, определенные в ходе встречи в Астане Россией, Ираном и Турцией. Ранее Россия доставила гуманитарную помощь в провинцию — наши военные привезли медикаменты в центральную больницу, куда обращаются за лечением жители подконтрольных оппозиции территорий.

Н.О.