"Контрабас" с Шовги Гусейновым ждут в Киеве

2017-09-19 17:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя примет участие в Международном фестивале моноспектаклей "Мария", который пройдет 4-9 октября в Киеве (Украина), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На фестивале театр представит моноспектакль "Контрабас" с участием заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов Шовги Гусейнова, поставленный по произведению Патрика Зюскинда.

В фестивале "Мария" примут участие театральные коллективы из Польши, Испании, Словакии, Турции и ряда других стран. В рамках фестиваля будут проведены выставки, научные конференции, мастер-классы, творческие встречи.

Цель фестиваля - объединить представителей театра, литературы, музыки и через диалог культур сформировать новую концепцию творчества мастеров художественного слова, драматургии и музыки.

В ходе фестиваля Шовги Гусейнов также примет участие в Международной конференции "Магия культур", а также круглом столе, посвященном сотрудничеству между театрами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)