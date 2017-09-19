Выросли шансы Баку на проведение финала Лиги чемпионов

2017-09-19 14:12 | www.oxu.az | 4

Олимпийский стадион Баку может остаться единственным претендентом на проведение финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2018/19.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, новый стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде, конкурента столицы Азербайджана, не сможет принять финал из-за одного момента. Так, на новой арене в столице Испании всего 7000 VIP-мест, что не соответствует требованиям УЕФА для такого матча. Об этой детали главная европейская футбольная структура уже сообщила хозяевам стадиона – мадридскому «Атлетико». (Onda Cero).

Напомним, что Олимпийский стадион Баку выдвинул свои кандидатуры на проведение одного из финалов еврокубков сезона 2018/19. Окончательное решение Исполкома УЕФА о том, где пройдут финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019-м будут обнародованы 21 сентября.