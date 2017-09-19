В Азербайджане выявят лучших знатоков среди молодежи

2017-09-19 18:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Стартует второй интеллектуальный турнир среди молодежи “Azərbaycanın İntellektual Birİncisi” (Интеллектуальное первенство Азербайджана), организованный общественным объединением "Ирели" при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе "Ирели".

Главная цель проекта – развитие интеллектуального движения в стране, просвещение молодежи и плодотворное проведение досуга, выявление и подготовка талантливой молодежи для последующего участия в международных играх.

В рамках проекта в семидесяти городах страны пройдут соревнования по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" ("Nə? Harada? Nə zaman?"), "Хамса" ("Xəmsə"), "Найди" ("Axtar-tap") и "Узнай Родину" ("Vətəni tanı"). Отборочный цикл будет проведен по девяти экономическим зонам страны. Каждый город или регион может быть представлен только одной командой. Лучшие команды примут участие в финальной стадии. Победители будут отмечены медалями, сертификатами и ценными призами.

В 2016 году победителями стали. В игре "Vətəni tanı" первое место занял Турал Мустафаев (Низаминский район Баку), второе – Афар Гардашов (Балакен), третье – Агиль Мамедов (Зардаб). В "Axtar-tap" места с первого по третье заняли команды Бинагадинского района Баку, Абшеронского района и Лянкяранского района. В "Nə, harada, nə zaman?" (с первого по третье) – Абшеронского района, Ясамальского района Баку и Саатлинского района.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)