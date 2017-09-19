10 человек пострадали в результате пожара на складе завода по производству косметики в Баку

2017-09-19 18:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В связи с произошедшим в Баку на складе завода по производству косметики компании Gazelli пожаром 10 пострадавшим была оказана медицинская помощь. Об этом Trend во вторник сообщил сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

По ее словам, на месте происшествия первая медпомощь была оказана 10 отравившимся дымом, среди которых одна женщина и девять мужчин. Необходимости в их госпитализации не было.

Отметим, что сегодня в поселке Шувалан Хазарского района Баку произошел сильный пожар на складе завода по производству косметики компании Gazelli.

Пожар продолжался более часа и был потушен в результате усилий сотрудников МЧС.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)