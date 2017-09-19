ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

2017-09-19 19:50 | www.trend.az | 1

BM Genel Kurulu'na ilk kez hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, "Ürdün Türkiye ve Lübnan'a mültecilere ev sahipliği yaptıkları için özellikle teşekkür ediyoruz." dedi.

Trump, "Yasaklanmış olan kimyasal silahların kullanılması durumunda hiçbir ülke güvende olmayacak. Suriye'de diktatör Beşşar Esed rejimi bu saldırılarına son vermeli." dedi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın petrolden kazandığı parayla Hizbullah ve Beşşar Esed rejimini destekleyerek bölgede krizi yaydığını kaydederek, "İran'la nükleer anlaşma ABD için bir utanç kaynağıdır. Bu konuda henüz son sözümüzü duymadınız." dedi.

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla tüm insanlığı tehdit ettiğini ve bu ülkeye karşı tüm tedbirleri almaya ABD olarak hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore liderini "İntihar misyonu olan roket adam" şeklinde tanımlayarak Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi durumunda "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten" başka seçeneklerinin kalmayacağını söyledi.

ABD Başkanı, Venezuela hükümetinin halk üzerindeki "otoriter yönetimini" sürdürmesi durumunda bu ülkeye karşı daha ileri adımları atmaya hazır olduklarını söyledi.

Trump, "ABD Başkanı olarak her zaman Amerika'yı ön planda tutacağım. Siz de kendi ülkelerinizin liderleri olarak kendi ülkelerinizi her zaman ön planda tutmalısınız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla tüm insanlığı tehdit ettiğini ve bu ülkeye karşı tüm tedbirleri almaya ABD olarak hazır olduklarını söyledi.

Trump, "Kuzey Kore ABD'yi tehdit etmeye devam ederse, bu ülkeyi tamamen yok etmekten başka çaremiz kalmaz" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber