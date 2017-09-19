Трамп с трибуны ООН пригрозил Северной Корее «полным уничтожением»

2017-09-19 18:58 | www.apa.az | 5

Дональд Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Северной Кореи, на этот раз с трибуны ООН. Американский лидер предупредил, что Штаты будут вынуждены «полностью уничтожить» КНДР, если Пхеньян будет и дальше угрожать США.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РБК», Президент США Дональд Трамп, выступая с речью в рамках общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН, предупредил Северную Корею, что Соединенные Штаты могут ее «полностью уничтожить».

В случае если КНДР не прекратит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам, сказал Трамп, у Штатов «не будет выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею». «Рокетмэн (лидер КНДР Ким Чен Ын) участвует в миссии по собственному убийству и уничтожении своего режима», - сказал Трамп.